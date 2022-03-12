Survivor Mert ve Sude İlişkisinde Flaş Gelişme! Milyonların Önünde Tokadı Yapıştırdı; Ne İki, Ne Üç! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki... Acun Ilıcalı Devrede!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları yeniden kapıları çaldı. Survivor yarışmasında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı! Milyonların önünde iddialara göre Sude Burcu, Mert Öcal’a tokadı yapıştırdı! Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonunda ise devreye Acun Ilıcalı girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise dokunulmazlık için yarışmacılar kıyasıya bir mücadele vermişlerdi. Dokunulmazlık mücadelesini kazanan takımsa Gönüllüler olmuştu. Tüm bunların yanı sıra Mert Öcal ve Sude Burcu ilişkisinde yaşanan olay seyircileri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.