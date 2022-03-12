- 12 Mar 2022 - 10:54 G: 12 Mar 2022 - 10:56

Yargı Dizisinde Ceylin’in Akıbeti Belli Oldu! Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki, 40 Gün Ağlanabilir! Senarist Kararı Verdi; Kalemler Kırıldı!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yargı’da ipler iyice gerildi! Ceylin’in akıbeti ortaya çıkarken; seyircileri hüngür hüngür ağlatacak bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan gerçekle birlikte Ceylin’in başından gelenlerse milyonları tam tamına 40 gün ağlatacak! Senarist kararını verirken; o ismin kaleminin kırıldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamları fırtınaları estiriyor. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinde Engin’in katilinin aslında kendisinin çıkması ise şok etkisi yaratmıştı. Yeni bölümü heyecanla beklenen Yargı’da Ceylin’in akıbeti gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Mar 2022 - 10:54 Ankara- Yaşam

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