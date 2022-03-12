Yargı Dizisinde Ceylin’in Akıbeti Belli Oldu! Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki, 40 Gün Ağlanabilir! Senarist Kararı Verdi; Kalemler Kırıldı!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamları fırtınaları estiriyor. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinde Engin’in katilinin aslında kendisinin çıkması ise şok etkisi yaratmıştı. Yeni bölümü heyecanla beklenen Yargı’da Ceylin’in akıbeti gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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