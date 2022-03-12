- 12 Mar 2022 - 11:27 G: 12 Mar 2022 - 11:42

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Unutulmaz İsmi Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! O Sahneler Karşısında…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini gözyaşlarına boğmaya karar verdi! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz ismi yeniden ekranlara gelirken; Züleyha’nın bu durum sonrasında hüngür hüngür ağlayacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. O sahneler seyircileri şok ederken; ağızlar da açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Perşembe akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor. Sezon başlamadan hemen önce ekranlara veda eden isim Murat Ünalmış olmuştu. Dizide Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, milyonları derinden üzmüştü. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi. Dizinin efsane isimlerinden olan başarılı oyuncunun ekranlara yeniden döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Mar 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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