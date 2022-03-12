Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Unutulmaz İsmi Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! O Sahneler Karşısında…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini gözyaşlarına boğmaya karar verdi! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz ismi yeniden ekranlara gelirken; Züleyha’nın bu durum sonrasında hüngür hüngür ağlayacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. O sahneler seyircileri şok ederken; ağızlar da açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Perşembe akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor. Sezon başlamadan hemen önce ekranlara veda eden isim Murat Ünalmış olmuştu. Dizide Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, milyonları derinden üzmüştü. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi. Dizinin efsane isimlerinden olan başarılı oyuncunun ekranlara yeniden döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.