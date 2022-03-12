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12 Mar 2022 - 11:27

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Unutulmaz İsmi Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! O Sahneler Karşısında…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini gözyaşlarına boğmaya karar verdi! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz ismi yeniden ekranlara gelirken; Züleyha’nın bu durum sonrasında hüngür hüngür ağlayacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. O sahneler seyircileri şok ederken; ağızlar da açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…