Survivor Evrim Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! İstanbul Bileti Hazır; Yapılana Daha Fazla Dayanamadı! “Yazıklar Olsun!” Başına Gelen…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yarışmacılar yine birbirine girdi! Evrim’i delirten olaydan sonra pılını pırtını toplayarak yarışmadan ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Yapılana daha fazla dayanamayan Evrim Keklik, isyanını dile getirince; hayranları ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! İşte Evrim Keklik’in başına gelen o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Zorlu bir parkurun ardından en iyi atışları yapan yarışmacılar takımlarına sayı kazandırmıştı. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasındaki geçen mücadelenin kazananı ise Gönüllüler takımı olmuş ve kendilerini koruma altına almışlardı. Evrim ise oyun öncesinde öyle bir şey dedi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.