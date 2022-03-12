Bir Zamanlar Çukurova’nın Eski Başrol Oyuncusu Geri Dönüyor! Senaryoyu Gören Züleyha Şaşkın! Dizi Tarihinde Bir İlk...
ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova için öyle bir isim geri geliyor ki görenler gözlerine inanamadı. Heyecanı hat safhalara kadar çıkaran o ismin sahneleri resmen kan dondurdu. Kimse böyle bir geri dönüş beklemiyordu.
Dördüncü sezonu ile hız kesmeden ATV ekranlarında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde fırtınalar esmeye devam ediyor. Heyecanların doruklarına kadar yükseldiği sahneler resmen izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
127nci bölümü ile son bölüme damgasını vuran dizide senaryo her geçen gün farklı boyut kazanmaya başladı. Son zamanların en iddialı rakipleri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova’da farklı gelişmeler şok üstüne şok yaşatacak
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12 Mar 2022 - 12:30 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.