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12 Mar 2022 - 12:30

Bir Zamanlar Çukurova’nın Eski Başrol Oyuncusu Geri Dönüyor! Senaryoyu Gören Züleyha Şaşkın! Dizi Tarihinde Bir İlk...

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova için öyle bir isim geri geliyor ki görenler gözlerine inanamadı. Heyecanı hat safhalara kadar çıkaran o ismin sahneleri resmen kan dondurdu. Kimse böyle bir geri dönüş beklemiyordu.