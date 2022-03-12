Hande Erçel Aşk Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Görenlerin Ağzı Yüzü Yamuluyor; “Bu Gerçek Olamaz!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyayı salladı geçti! Aşk acısından ne yapacağını şaşıran Hande Erçel, hayranlarını büyük bir şoka soktu! Görenlerin ağzı yüzü yamulurken; birçok kişi ise duruma tepkisini koyarak; “Bu gerçek olamaz” yorumlarında bulundu! İşte Hande Erçel’den gelen şok edici paylaşım…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le ilk sezonunun bitimiyle birlikte sevgili olan Hande Erçel, hayranlarını büyük bir şoka sürüklemişti. İkilinin baş başa Maldivler tatili, gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşklarında her şey yolunda giderken; bir anda büyük bir skandal kopuk verdi ve ikili ayrılmaya karar verdi! Peki, Hande Erçel, aşk acısını unutmak için ne yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.