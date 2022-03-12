Hande Erçel Aşk Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Görenlerin Ağzı Yüzü Yamuluyor; “Bu Gerçek Olamaz!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le ilk sezonunun bitimiyle birlikte sevgili olan Hande Erçel, hayranlarını büyük bir şoka sürüklemişti. İkilinin baş başa Maldivler tatili, gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşklarında her şey yolunda giderken; bir anda büyük bir skandal kopuk verdi ve ikili ayrılmaya karar verdi! Peki, Hande Erçel, aşk acısını unutmak için ne yaptı?

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