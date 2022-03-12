Emekliler Sevinç Çığlıkları Atıyor! Bankalardan Öyle Bir Gelişme Geldi ki; Şaşkına Döndürdü! 3 Bin TL Ödeme Hesaplarınıza Yatmış Olabilir…

Vatandaşlar tarafından son zamanların en çok tercih edilen özel bankaları arasında yer alan Şekerbank öyle bir açıklama yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Tüm müşteriler için gelen müjdeli haber herkese umut ışığı oldu. Kimse böyle bir haber beklemiyordu. Hesapları kontrol etmek yeterli olacak. Anında koşul ya da şart olmadan 3 bin TL ödemelerden faydalanabileceksiniz. Hesaplarınıza yatmış bile olabilir.

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