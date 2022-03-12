Emekliler Sevinç Çığlıkları Atıyor! Bankalardan Öyle Bir Gelişme Geldi ki; Şaşkına Döndürdü! 3 Bin TL Ödeme Hesaplarınıza Yatmış Olabilir…
Hesaplarınızı kontrol etmeye başlayın, bugün itibariyle herkese 3 bin TL ödeme yatıyor. Hesaplara anında geçen ödeme için şart yok, koşul yok.
Vatandaşlar tarafından son zamanların en çok tercih edilen özel bankaları arasında yer alan Şekerbank öyle bir açıklama yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Tüm müşteriler için gelen müjdeli haber herkese umut ışığı oldu. Kimse böyle bir haber beklemiyordu. Hesapları kontrol etmek yeterli olacak. Anında koşul ya da şart olmadan 3 bin TL ödemelerden faydalanabileceksiniz. Hesaplarınıza yatmış bile olabilir.
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12 Mar 2022 - 13:13 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.