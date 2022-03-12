Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Maaşlarınız Elinizden Alınacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin! Emekliliğinizin İptal Edilmesi An Meselesi…
İşveren, işçi ve emekli olmak için yıllarını veren herkesi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı! Maaşlarınızın elinizden alınacağı bilgisiyle birlikte milyonlar büyük bir şok içerisine girdi. Hesapların kontrol edilmesi istenirken; birçok kişinin emekliliğinin iptal edildiği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonrasında binlerce kişinin emeklilikleri ve sigortaları resmen iptal edildi. Emekli olabilmek için dişini tırnağına takan ve yıllarını veren vatandaşlar ise tam emekli olmanın mutluluğunu yaşarken; gelen bu karar ağızların açık kalmasına neden oldu. Tüm bunların yanı sıra emekli vatandaşların sağlık hizmetlerinden aldıkları ödemelerin faiziyle alınacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.