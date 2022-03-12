Tata’dan Dev Kampanya! Böylesi Tarihte Hiç Görülmedi, Resmen Yok Parasına Satılıyor! İşte 2022 Tata Fiyat Listesi ve Modelleri...
Hindistanlı dev otomobil markası Tata’dan dev kampanya geldi, yeni araç almak ya da araçlarını yenilemek isteyenler sevinç çığlıkları attı. Resmen yok parasına satılan araçların fiyatları ve modelleri belli oldu.
Hindistanlı dev otomobil markası artık sadece ülkesinde değil tüm dünya genelinde tanınmaya ve tercih edilenler arasında yer almaya başladı. Sadece 130 bin TL etiket fiyatıyla piyasada yer alan Tiago resmen satışa çıkmak için gün sayıyor. Herkes Tiago sahibi olabilmek için kuyruğa girdi.
Bu kadar uygun fiyatla araç satışının yapılacak olması dünyanın dört bir yanında en çok konuşulanlar arasında yer almasına neden oldu. Yaşanan çip krizinden korona salgınlarına ve son olarak Rusya Ukrayna savaşlarına rağmen çok uygun fiyatlı araç çıkarması resmen sıfır araç almak isteyenler için yeni bir umut oldu.
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12 Mar 2022 - 13:27 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.