A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sudan Ucuz Fiyatlarla Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor?
Market market dolaşıp, en ucuz Ayçiçek yağını aramanıza gerek kalmadı. BİM, ŞOK, A101, Migros gibi marketlerden en ucuz Ayçiçek yağı kaç para derledik.
Artan fahiş fiyatlar sonrası vatandaşlar en ucuz Ayçiçek yağı hangi markette diye bir lira da olsa daha ucuz alabilmek için market market gezmeye başladılar. Rusya Ukrayna savaşı sırasında Rusya’nın Türkiye’ye gelecek Ayçiçek gemilerini ilk başta çıkarmaması yağ fiyatlarının bir anda %40 civarında zamlanmasına neden oldu.
Her ne kadar Rusya ülkemize gelmesi için 4 gemi yüklü Ayçiçek yağlarını yola çıkarsa bile marketler hala bir anda meydana gelen zammı düzeltmediler. Bu durum karşısında meydana gelen ekonomik zorluklar sürecinde vatandaşlar en ucuz yağları alabilmek için tüm marketleri teker teker gezmeye devam ediyor. BİM, ŞOK, A101, Migros gibi marketlerin yağ fiyatları belli oldu.
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12 Mar 2022 - 13:53 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.