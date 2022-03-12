- 12 Mar 2022 - 13:53 G: 12 Mar 2022 - 13:56

A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sudan Ucuz Fiyatlarla Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor?

Market market dolaşıp, en ucuz Ayçiçek yağını aramanıza gerek kalmadı. BİM, ŞOK, A101, Migros gibi marketlerden en ucuz Ayçiçek yağı kaç para derledik.

Artan fahiş fiyatlar sonrası vatandaşlar en ucuz Ayçiçek yağı hangi markette diye bir lira da olsa daha ucuz alabilmek için market market gezmeye başladılar. Rusya Ukrayna savaşı sırasında Rusya’nın Türkiye’ye gelecek Ayçiçek gemilerini ilk başta çıkarmaması yağ fiyatlarının bir anda %40 civarında zamlanmasına neden oldu.

Her ne kadar Rusya ülkemize gelmesi için 4 gemi yüklü Ayçiçek yağlarını yola çıkarsa bile marketler hala bir anda meydana gelen zammı düzeltmediler. Bu durum karşısında meydana gelen ekonomik zorluklar sürecinde vatandaşlar en ucuz yağları alabilmek için tüm marketleri teker teker gezmeye devam ediyor. BİM, ŞOK, A101, Migros gibi marketlerin yağ fiyatları belli oldu.

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12 Mar 2022 - 13:53 - Ekonomi

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