Kurtlar Vadisi Durdu Durdu 12’den Vurdu! Tüm Kadro Hazır; İmzalar Atıldı! Ne Kanal D, Ne Show TV… Ağızlar Yarım Metre Açık!
Bir dönemlerin en sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi için çalışmalar resmen başladı! Aylarca ekranlara gelmesi beklenen dizi, durdu durdu ve tam 12’den vurdu! Tüm kadronun hazırladığı gündeme bomba gibi düşerken; imzaların atıldığı da konuşulmaya başlandı! Ne Kanal D, Ne Show TV’de yayınlamayacak olan Kurtlar Vadisi, ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı dönem soluksuz izlenen dizilerden birsiydi. Yayın akşamında dışarıda çıt ses çıkmaz, 7’den 70’e herkes ekran başına kilitlenir ve yeni bölümü beklenirdi. Yeni bölüm yayınlanmadan önce ise milyonlar yeni bölümde neler olacağını konuşurdu. Şimdi efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.