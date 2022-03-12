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12 Mar 2022 - 13:58

Kurtlar Vadisi Durdu Durdu 12’den Vurdu! Tüm Kadro Hazır; İmzalar Atıldı! Ne Kanal D, Ne Show TV… Ağızlar Yarım Metre Açık!

Bir dönemlerin en sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi için çalışmalar resmen başladı! Aylarca ekranlara gelmesi beklenen dizi, durdu durdu ve tam 12’den vurdu! Tüm kadronun hazırladığı gündeme bomba gibi düşerken; imzaların atıldığı da konuşulmaya başlandı! Ne Kanal D, Ne Show TV’de yayınlamayacak olan Kurtlar Vadisi, ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…