Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! 11 Yıl Önceki Halinden Eser Yok!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in 11 yıl önceki halini görenler resmen gözlerine inanamıyor, yolda görse kimse tanımaz. Öyle bir değişmiş ki bakanlar bir daha bakıyor. Resmen 11 yıl önceki halinden eser yok.
Şimdilerde Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’ın Nalan’ı karakteri ile başrolde yer alan Burcu Biricik sadece oyunculuk kariyer hayatıyla değil özel hayatıyla da gündemi derinden sarsıyor.
Özellikle 11 yıl önceki hallerini ortaya çıkması adeta magazin gündemini derinden sarstı, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasının detayları ortaya çıktı, tüm hayranları şok üstüne şok yaşadı.
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12 Mar 2022 - 14:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.