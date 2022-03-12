Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! 11 Yıl Önceki Halinden Eser Yok!

Şimdilerde Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’ın Nalan’ı karakteri ile başrolde yer alan Burcu Biricik sadece oyunculuk kariyer hayatıyla değil özel hayatıyla da gündemi derinden sarsıyor.

Özellikle 11 yıl önceki hallerini ortaya çıkması adeta magazin gündemini derinden sarstı, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasının detayları ortaya çıktı, tüm hayranları şok üstüne şok yaşadı.

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