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12 Mar 2022 - 14:23

Demet Özdemir 90 – 60 – 90 Olduğunu Kanıtladı! İncecik, Yarım Bluzuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Kafayı Yemezse Neyim!” Fizik Şov…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, fiziğiyle gündeme bomba gibi düştü. Adeta 90 – 60 – 90 olduğunu kanıtlayan Demet Özdemir, incecik ve yarım bluzuyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi Demet Özdemir’in bu paylaşımından hemen sonra “Oğuzhan Koç kafayı yemezse neyim” yorumlarında bulundu! İşte Demet Özdemir’den gelen fizik şov…