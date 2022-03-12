Demet Özdemir 90 – 60 – 90 Olduğunu Kanıtladı! İncecik, Yarım Bluzuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Kafayı Yemezse Neyim!” Fizik Şov…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, fiziğiyle gündeme bomba gibi düştü. Adeta 90 – 60 – 90 olduğunu kanıtlayan Demet Özdemir, incecik ve yarım bluzuyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi Demet Özdemir’in bu paylaşımından hemen sonra “Oğuzhan Koç kafayı yemezse neyim” yorumlarında bulundu! İşte Demet Özdemir’den gelen fizik şov…
En son olarak Aşk Taktikleri isimli film projesinde yer alan Demet Özdemir, gündemin konuşulan ismi olmayı başarmıştı. Daha çok romantik komedi projelerinde yer alan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ise tam tersini yaparak dram dizilerinde de yer alabileceğini göstermişti. Akılları başlardan alan güzel oyuncunun son paylaşımında dekolteye yer vermesi ise milyonların yüreklerini hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.