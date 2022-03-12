Acun Ilıcalı’nın Survivor’un Yayınını Karıştırdı! Sadece 45 Saniye Sürdü; Seyirci Görüntüler Karşısında Şok Oldu! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’da büyük bir skandal yaşandı! Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmasının yayınlarını karıştırınca ortalık çok fena karıştı! Sadece 45 saniyede her şey yerle bir olurken; seyircilerde görüntüler karşısında büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanan Survivor yarışmasının son bölümünde Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Konseyde ekranlara gelen anlar ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.