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12 Mar 2022 - 14:48

Acun Ilıcalı’nın Survivor’un Yayınını Karıştırdı! Sadece 45 Saniye Sürdü; Seyirci Görüntüler Karşısında Şok Oldu! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’da büyük bir skandal yaşandı! Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmasının yayınlarını karıştırınca ortalık çok fena karıştı! Sadece 45 saniyede her şey yerle bir olurken; seyircilerde görüntüler karşısında büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…