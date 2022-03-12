İbo Show’da Seren Serengil İbrahim Tatlıses Birbirine Girdi! İbrahim Tatlıses Acımadı; Lafı Gediğine Koydu! Bir Değil, İki Değil… “Yok Artık”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da büyük skandal patlak verdi! Seren Serengil’in konuk olarak katıldığı İbo Show’da büyük kavga patlak verdi. İbrahim Tatlıses ve Seren Serengil resmen birbirine girdi! İbrahim Tatlıses, Seren Serengil’in sorularına karşılık olarak sert cevaplar verdi. Birçok kişi ise “Acımadı! Lafı gediğine koydu” yorumunda bulundu! Bir değil, iki değil, defalarca kez bunu yapan İbrahim Tatlıses, “Yok artık” yorumlarını aldı!
Uzun bir aradan sonra ekranlardan sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, konuk olarak aldığı isimlerle gündeme bomba gibi düşüyor. Konuklarının her sözü ve her tarzı olay olurken; Tatlıses’in birbirinden özel açıklamaları ise milyonları ekranlara kilitliyor! Bu Pazar akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümünde konukları belli oldu! Seren Serengil’in soru bombardımanı ise İbrahim Tatlıses’i sinirlendirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.