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12 Mar 2022 - 15:07

İbo Show’da Seren Serengil İbrahim Tatlıses Birbirine Girdi! İbrahim Tatlıses Acımadı; Lafı Gediğine Koydu! Bir Değil, İki Değil… “Yok Artık”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da büyük skandal patlak verdi! Seren Serengil’in konuk olarak katıldığı İbo Show’da büyük kavga patlak verdi. İbrahim Tatlıses ve Seren Serengil resmen birbirine girdi! İbrahim Tatlıses, Seren Serengil’in sorularına karşılık olarak sert cevaplar verdi. Birçok kişi ise “Acımadı! Lafı gediğine koydu” yorumunda bulundu! Bir değil, iki değil, defalarca kez bunu yapan İbrahim Tatlıses, “Yok artık” yorumlarını aldı!