- 12 Mar 2022 - 15:56 G: 12 Mar 2022 - 16:12

Survivor’da Dokunulmazlığı Alan Takım Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Acil Konsey Yeniden Toplanabilir! Kavga, Kıyamet…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametler koptu! Dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edildi! Ağızların yarım metre açık kaldığı Survivor All Star yarışmasında acil konseyin yeniden toplanacağı gündeme bomba gibi düştü. Kavga ve kıyametin yaşanacağı Survivor All Star yarışmasında her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; son bölümde ise dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Gönüllüler takımı Survivor All Star’da kendisini koruma altına alırken; Ünlüler takımından Sercan ise potaya giden isim olmuştu. Şimdi ise ipleri koparan bir ifşa yayınlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Mar 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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