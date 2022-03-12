Survivor’da Dokunulmazlığı Alan Takım Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Acil Konsey Yeniden Toplanabilir! Kavga, Kıyamet…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; son bölümde ise dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Gönüllüler takımı Survivor All Star’da kendisini koruma altına alırken; Ünlüler takımından Sercan ise potaya giden isim olmuştu. Şimdi ise ipleri koparan bir ifşa yayınlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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