12 Mar 2022 - 15:56

Survivor’da Dokunulmazlığı Alan Takım Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Acil Konsey Yeniden Toplanabilir! Kavga, Kıyamet…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametler koptu! Dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edildi! Ağızların yarım metre açık kaldığı Survivor All Star yarışmasında acil konseyin yeniden toplanacağı gündeme bomba gibi düştü. Kavga ve kıyametin yaşanacağı Survivor All Star yarışmasında her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…