- 12 Mar 2022 - 16:28 G: 12 Mar 2022 - 16:38

Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…

Vatandaşlara müjdeli haber Tarım Kredi Market’ten geldi! Artan zamlara inat resti çeken Tarım Kredi Market, indirimin kralını resmen yaptı. Binlerce üründe indirim yapan Tarım Kredi Market, en ucuz ürünlerin raflarında olduğunu duyurdu! Sucuk, çay, un ve pirinç gibi ürünlerde ekstra indirimler yapan Tarım Kredi Market, vatandaşlara resmen “Boşuna market market gezmeyin” yorumunda bulundu! Sadece 100 liraya…

Dolar kurundaki artış ve Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, her şeyin fiyatlarının değişmesine neden oldu. İki ülke arasındaki çıkan savaş doğrudan dolar kurunu etkiledi. Birçok değerli yatırım aracı ve emtia ürünü hızla yükseldi. Bu da marketlerdeki fiyatların doğrudan artmasına neden oldu. Tarım Kredi Market ise fiyatları dibe çekip; alışveriş yapacak kişilere müjdeyi duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Mar 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

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Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?
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Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya… mask
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