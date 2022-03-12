Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…

Dolar kurundaki artış ve Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, her şeyin fiyatlarının değişmesine neden oldu. İki ülke arasındaki çıkan savaş doğrudan dolar kurunu etkiledi. Birçok değerli yatırım aracı ve emtia ürünü hızla yükseldi. Bu da marketlerdeki fiyatların doğrudan artmasına neden oldu. Tarım Kredi Market ise fiyatları dibe çekip; alışveriş yapacak kişilere müjdeyi duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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