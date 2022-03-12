Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…
Vatandaşlara müjdeli haber Tarım Kredi Market’ten geldi! Artan zamlara inat resti çeken Tarım Kredi Market, indirimin kralını resmen yaptı. Binlerce üründe indirim yapan Tarım Kredi Market, en ucuz ürünlerin raflarında olduğunu duyurdu! Sucuk, çay, un ve pirinç gibi ürünlerde ekstra indirimler yapan Tarım Kredi Market, vatandaşlara resmen “Boşuna market market gezmeyin” yorumunda bulundu! Sadece 100 liraya…
Dolar kurundaki artış ve Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, her şeyin fiyatlarının değişmesine neden oldu. İki ülke arasındaki çıkan savaş doğrudan dolar kurunu etkiledi. Birçok değerli yatırım aracı ve emtia ürünü hızla yükseldi. Bu da marketlerdeki fiyatların doğrudan artmasına neden oldu. Tarım Kredi Market ise fiyatları dibe çekip; alışveriş yapacak kişilere müjdeyi duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.