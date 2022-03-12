- 12 Mar 2022 - 16:55 G: 12 Mar 2022 - 17:08

Şeyma Subaşı Çıplak Pozuyla Ayrılığını Açıklamıştı; Ortaya Çıkan Gerçek… Subaşı’nın Başı Belada! Meğer Perde Arkasında…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde önce çıplak bir paylaşım yapmış; daha sonra ise sevgilisiyle ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi ise ikilinin neden ayrıldığı ortaya çıktı! Meğer perde arkasında…

Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra aşkı milyoner iş adamı Mohammed Alsaloussi'de bulan Şeyma Subaşı, biricik aşkıyla yollarını yeniden ayırdı. Bir küs bir barışık aşk yaşayan ikilinin son ayrılık nedenleri ise gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu durumsa…

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12 Mar 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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