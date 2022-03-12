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12 Mar 2022 - 16:55

Şeyma Subaşı Çıplak Pozuyla Ayrılığını Açıklamıştı; Ortaya Çıkan Gerçek… Subaşı’nın Başı Belada! Meğer Perde Arkasında…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde önce çıplak bir paylaşım yapmış; daha sonra ise sevgilisiyle ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi ise ikilinin neden ayrıldığı ortaya çıktı! Meğer perde arkasında…