12 Mar 2022 - 16:55 Güncelleme: 12 Mar 2022 - 17:08
Şeyma Subaşı Çıplak Pozuyla Ayrılığını Açıklamıştı; Ortaya Çıkan Gerçek… Subaşı’nın Başı Belada! Meğer Perde Arkasında…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde önce çıplak bir paylaşım yapmış; daha sonra ise sevgilisiyle ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi ise ikilinin neden ayrıldığı ortaya çıktı! Meğer perde arkasında…
Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra aşkı milyoner iş adamı Mohammed Alsaloussi'de bulan Şeyma Subaşı, biricik aşkıyla yollarını yeniden ayırdı. Bir küs bir barışık aşk yaşayan ikilinin son ayrılık nedenleri ise gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu durumsa…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# şeyma subaşı, şeyma subaşı kimdir, şeyma subaşı acun, şeyma subaşı boşandı mı, şeyma subaşı kaç yaşında, şeyma subaşı açıklama, şeyma subaşı nereli, şeyma subaşı acun ılıcalı, şeyma subaşı melisa, şeyma subaşı annesi, Mohammed Alsaloussi şeyma subaşıyla ayrıldı mı, şeyma subaşı babası, şeyma subaşı sevgilisi, Mohammed Alsaloussi'de açıklama, Mohammed Alsaloussi, Mohammed Alsaloussi kimdir
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.