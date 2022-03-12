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12 Mar 2022 - 17:23

Masterchef Dilara Evlenme Arifesinde Gömleğinin Düğmelerini Açıp… Masterchef Aşkı Sinirden Delirecek! Öyle Bir Açılıp Saçıldı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te her şey yerle bir oldu! Evlenme arifesinde olduğu bilinen Dilara Başaran, gömleğinin düğmelerini açarak; beli ve göğüs dekoltesi verdi. Masterchef yarışmasında tanıştığı isimle evleneceği konuşulan Dilara Başaran’ın sevgilisinin bu paylaşım sonrasında çok sinirleneceği gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir açılıp saçıldı ki…