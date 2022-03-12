Masterchef Dilara Evlenme Arifesinde Gömleğinin Düğmelerini Açıp… Masterchef Aşkı Sinirden Delirecek! Öyle Bir Açılıp Saçıldı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te her şey yerle bir oldu! Evlenme arifesinde olduğu bilinen Dilara Başaran, gömleğinin düğmelerini açarak; beli ve göğüs dekoltesi verdi. Masterchef yarışmasında tanıştığı isimle evleneceği konuşulan Dilara Başaran’ın sevgilisinin bu paylaşım sonrasında çok sinirleneceği gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir açılıp saçıldı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran güzel yarışmacı, yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden birisiydi. Hem performansı hem de kavgalarıyla ünlü olan Dilara Başaran’ın Sergen Özen’le yakın olmasından dolayı aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündeme geliyordu ama Sergen Özen’le bir aşk yaşamadığını yarışma sonrasında açıklamıştı. Şimdi ise Masterchef Dilara, nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.