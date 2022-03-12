Survivor Sude’nin Ablası Alev Alev Yakıyor! Kardeşini Dantelli Çamaşırıyla Solladı Geçti; Fiziğini Görenler Şok Oldu! “Keşke Sen Katılsaydın!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal’la olan ilişkisiyle adını büyük kitlelere duyuran Sude Burcu’nun kardeşi gündeme bomba gibi düştü. Alev alev yakan Simge Burcu’nun özellikle dantelli iç çamaşırıyla yapmış olduğu paylaşım milyonları solladı geçti. Fiziğini görenler büyük bir şoka girdiğini dile getirirken; birçok kişi ise “Keşke yarışmaya sen katılsaydın” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına yıllar sonra katılan Sude Burcu, hem performansıyla hem de aşk hayatıyla çok konuşuluyor. Her sözü ayrı bir olay olan Sude Burcu’nun yasak aşka izin vermesi ise milyonların kafasında soru işareti oluşturmuştu ama kardeşi öyle bir açıklama yaptı ki… İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.