Survivor Sude’nin Ablası Alev Alev Yakıyor! Kardeşini Dantelli Çamaşırıyla Solladı Geçti; Fiziğini Görenler Şok Oldu! “Keşke Sen Katılsaydın!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına yıllar sonra katılan Sude Burcu, hem performansıyla hem de aşk hayatıyla çok konuşuluyor. Her sözü ayrı bir olay olan Sude Burcu’nun yasak aşka izin vermesi ise milyonların kafasında soru işareti oluşturmuştu ama kardeşi öyle bir açıklama yaptı ki… İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!