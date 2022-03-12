- 12 Mar 2022 - 17:55 G: 12 Mar 2022 - 18:13

Sadakatsiz Dizisinin Finali İptal Oldu! Yönetmen, Yapım, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Bir Anlaşma Daha İmzalandı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’den hayranlarını havalara uçuracak bir gelişme geldi! İptal olan final haberi sosyal medyayı sallarken; yönetmen, yapım ve kanalın aynı kanıda olduğu olduğuna dair iddialar sosyal medyayı salladı! Yeni anlaşma gündeme bomba gibi düşerken; yeni iddia milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi birbirinden başarılı ve kıymetli oyuncunun bulunduğu Sadakatsiz dizisi, her Çarşamba akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümü heyecanla izlenen Sadakatsiz’de en son ipler kopmuştu. Diziye sezon başında katılan Berkay Ateş, hayranlarına ve diziye veda etmişti. Şimdi ise Sadakatsiz dizisi hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Mar 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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