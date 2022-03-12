Sadakatsiz Dizisinin Finali İptal Oldu! Yönetmen, Yapım, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Bir Anlaşma Daha İmzalandı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi birbirinden başarılı ve kıymetli oyuncunun bulunduğu Sadakatsiz dizisi, her Çarşamba akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümü heyecanla izlenen Sadakatsiz’de en son ipler kopmuştu. Diziye sezon başında katılan Berkay Ateş, hayranlarına ve diziye veda etmişti. Şimdi ise Sadakatsiz dizisi hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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