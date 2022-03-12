Gülşen’in Evliliğine Büyük Darbe! Ozan Çolakoğlu Tası Tarağı Topladı; Çocukları… Kucak Dansından Sonra İpler Kopmuş! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, evlilik hayatıyla milyonların ağzını açık bıraktı! Evliliğinde büyük bir darbe yaşayan ikili, ağızların açık kalmasına neden oldu! Ozan Çolakoğlu’nun tası tarağı toplayı gittiği gündeme bomba gibi düşerken; çocuklarının akıbeti merak konusu oldu! Kucak dansıyla birlikte şok etkisi yaratan Gülşen’in evliliği…
Her sözü, her paylaşımı olay yaratan Gülşen en son Lolipop şarkısıyla milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Minicik bir sütyen giyerek; yeni şarkısının albüm kapağını yayınlayan Gülşen, evliliğiyle tüm dengeleri bozdu! Konu hakkında ise ilk açıklama Onur Akay’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.