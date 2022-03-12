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12 Mar 2022 - 19:08

Gülşen’in Evliliğine Büyük Darbe! Ozan Çolakoğlu Tası Tarağı Topladı; Çocukları… Kucak Dansından Sonra İpler Kopmuş! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, evlilik hayatıyla milyonların ağzını açık bıraktı! Evliliğinde büyük bir darbe yaşayan ikili, ağızların açık kalmasına neden oldu! Ozan Çolakoğlu’nun tası tarağı toplayı gittiği gündeme bomba gibi düşerken; çocuklarının akıbeti merak konusu oldu! Kucak dansıyla birlikte şok etkisi yaratan Gülşen’in evliliği…