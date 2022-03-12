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12 Mar 2022 - 19:28

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Barış Murat Yağcı’ya Şok Sözler! Canlı Yayın Demedi, Altından Girdi; Üstünden Çıktı! “Burnumuzdan Getirdi!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama sunucularından olan Hakan Hatipoğlu, Barış Murat Yağcı hakkında şok sözlere yer verdi. Canlı yayın demeden açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu, altından girdi üstünden çıktı! Birçok kişi ise “Burnumuzdan getirdi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…