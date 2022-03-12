Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Barış Murat Yağcı’ya Şok Sözler! Canlı Yayın Demedi, Altından Girdi; Üstünden Çıktı! “Burnumuzdan Getirdi!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama sunucularından olan Hakan Hatipoğlu, Barış Murat Yağcı hakkında şok sözlere yer verdi. Canlı yayın demeden açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu, altından girdi üstünden çıktı! Birçok kişi ise “Burnumuzdan getirdi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Barış Murat Yağcı’nın hal ve hareketleri hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu, şok etkisi yarattı ve Yağcı’nın hayranlarını ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.