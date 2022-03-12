Alişan’ın Eski Aşkı Alev Alev Yaktı! Taytını Çekti; Spor Paylaşımlarıyla Nefesleri Kesti! Nikahın Kıyısından Dönmüşlerdi… “Bu Ne Hal!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eski nişanlısı ve Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, alev alev yaktı! Sporcu sütyeni ve taytını giyerek güzelliğiyle büyüleyen Eda Erol, nefesleri kesti. Alişan’la nikahın kıyısından dönen Eda Erol’un bu paylaşımına ise “Bu ne hal” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay yaratan Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, güzelliğiyle gündeme düşmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce yeni yaşına yeni imajıyla giren Eda Erol, sporcu sütyeni ve taytıyla paylaşım yaparak nefesleri kesti! İşte Esra Erol’un kardeşinden gelen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.