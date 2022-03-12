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12 Mar 2022 - 19:51

Alişan’ın Eski Aşkı Alev Alev Yaktı! Taytını Çekti; Spor Paylaşımlarıyla Nefesleri Kesti! Nikahın Kıyısından Dönmüşlerdi… “Bu Ne Hal!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eski nişanlısı ve Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, alev alev yaktı! Sporcu sütyeni ve taytını giyerek güzelliğiyle büyüleyen Eda Erol, nefesleri kesti. Alişan’la nikahın kıyısından dönen Eda Erol’un bu paylaşımına ise “Bu ne hal” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…