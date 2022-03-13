- 13 Mar 2022 - 10:46 G: 13 Mar 2022 - 11:05

Sigara Fiyatları Ne Kadar 2022? Sigaraya Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? İşte Zamlı Sigara Fiyatları…

13 Mart 2022 tarihinde sigaraya gelen zam herkesi şaşkına çevirdi. Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz sigara ne kadar oldu merak ediliyor. İşte, zamlı sigara fiyatlarının güncel hali…

Ekonomik zorluklar meydana gelmeye devam ederken son sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Son bir haftadır sigaraya zam gelecek mi diye merak edilirken gelen açıklamalar son sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu belli etti.

Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanılırken bu sefer de sigara zamları ile güne uyanıldı. Haftanın son günü sigaralara gelen zamlardan sonra vatandaşlar en ucuz sigara hangisi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, hepsine zam geldi mi diye merak ediyor.

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13 Mar 2022 - 10:46 - Ekonomi

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13 Sigara Fiyatları Ne Kadar? Sigaraya Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? Zamlı Sigara Fiyatları… mask
13 Sigara Fiyatları Ne Kadar? Sigaraya Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? Zamlı Sigara Fiyatları…
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