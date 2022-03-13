- 13 Mar 2022 - 11:14 G: 13 Mar 2022 - 11:47

İbo Show'da Bugün Yer Yerinden Sallanacak! Ortalık Öyle Bir Karışacak ki... Anlatılmaz! Bülent Serttaş ve Oryantal Didem Arasındakiler Herkesi Şoka Sokacak!

İbo Show’a Bülent Serttaş ile Oryantal Didem aynı anda konuk oluyor. 2021 Ocak ayında olan olay yeniden tekrar edecek mi? Bülent Serttaş Didem’i görünce yüzünü çevirecek mi? Neler olmuştu?

Star TV ekranlarının her hafta Pazar akşamı sevilen eğlence programı İbo Show bu akşam yeniden sevenleri ile bir araya gelecek. Her hafta olduğu gibi yine biri birinden eğlenceli isimleri misafir edecek İbo Show’un konukları arasında 2021 Ocak ayına damgasını vuran Bülent Serttaş ve Oryantal Didem de yer alıyor.

İkili en son 2021 yılının ocak ayında yayınlanan programına aynı anda katılmış ve olanlar olmaya başlamıştı. Magazin gündemine ve sosyal medya platformlarına damgasını vuran o olay yeniden tekrar edecek mi bir hayli merak ediliyor. Peki, neler olmuştu?

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13 Mar 2022 - 11:14 - Magazin

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