- 13 Mar 2022 - 11:29 G: 13 Mar 2022 - 11:37

Survivor All Star'da Akılalmaz İfşa! Kimin Adadan Gideceği Açıkça İfşalandı! Mert'in Survivor Kariyeri Bitiyor... Elenecek İsim O Oldu!

Survivor All Star büyük bir heyecan, kaos ve gerilimle birlikte devam ediyor. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı All Star'da mücadelelerin yanı sıra yaşanan kavgalar, dönen entrikalar ve çok daha fazlası milyonlar tarafından anbean takip ediliyor. Survivor All Star'da bugün akılalmaz bir ifşa meydana geldi. Aynı Masterchef Türkiye'de olduğu gibi, Survivor'da da elenecek isim içeriden bilgi sızdırdığını iddia eden birisi tarafından söylendi. Söylenenlere göre...

Survivor All Star 2022'de dün (12 Mart 2022) nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da gönüllüler takımı ve ünlüler takımının bu mücadelesi, bugüne kadar yayınlanan tüm Survivor bölümlerinin önünde olan bir mücadeleydi.

Dün oynanan mücadele sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyunununu ve ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu. Murat Ceylan ise dokunulmazlık sembolünü Hikmet'e uzattı. Olaylar böyle yaşanırken, henüz eleme adayı belli olmadan elenecek kişi ifşalandı. Devamında da eleme adayı olması milyonları şoka soktu! Peki, nedyazıyen elenecek? 

Detaylar diğer sayfada!

13 Mar 2022 - 11:29 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Survivor Eleme Gecesi, Kim Elendi, Kim Gitti... mask
Survivor 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Survivor Eleme Gecesi, Kim Elendi, Kim Gitti...
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Barış Murat Yağcı’ya Şok Sözler! Canlı Yayın Demedi, Altından Girdi; Üstünden Çıktı! “Burnumuzdan Getirdi!” mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Barış Murat Yağcı’ya Şok Sözler! Canlı Yayın Demedi, Altından Girdi; Üstünden Çıktı! “Burnumuzdan Getirdi!”
Survivor Sude’nin Ablası Alev Alev Yakıyor! Kardeşini Dantelli Çamaşırıyla Solladı Geçti; Fiziğini Görenler Şok Oldu! “Keşke Sen Katılsaydın!” mask
Survivor Sude’nin Ablası Alev Alev Yakıyor! Kardeşini Dantelli Çamaşırıyla Solladı Geçti; Fiziğini Görenler Şok Oldu! “Keşke Sen Katılsaydın!”
Survivor’da Dokunulmazlığı Alan Takım Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Acil Konsey Yeniden Toplanabilir! Kavga, Kıyamet… mask
Survivor’da Dokunulmazlığı Alan Takım Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Acil Konsey Yeniden Toplanabilir! Kavga, Kıyamet…
Acun Ilıcalı’nın Survivor’un Yayınını Karıştırdı! Sadece 45 Saniye Sürdü; Seyirci Görüntüler Karşısında Şok Oldu! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın Survivor’un Yayınını Karıştırdı! Sadece 45 Saniye Sürdü; Seyirci Görüntüler Karşısında Şok Oldu! Meğer…
Survivor Evrim Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! İstanbul Bileti Hazır; Yapılana Daha Fazla Dayanamadı! “Yazıklar Olsun!” Başına Gelen… mask
Survivor Evrim Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! İstanbul Bileti Hazır; Yapılana Daha Fazla Dayanamadı! “Yazıklar Olsun!” Başına Gelen…
Survivor Mert ve Sude İlişkisinde Flaş Gelişme! Milyonların Önünde Tokadı Yapıştırdı; Ne İki, Ne Üç! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki... Acun Ilıcalı Devrede! mask
Survivor Mert ve Sude İlişkisinde Flaş Gelişme! Milyonların Önünde Tokadı Yapıştırdı; Ne İki, Ne Üç! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki... Acun Ilıcalı Devrede!
Survivor Batuhan’dan Yumruk Yumruğa Kavga! Bıktı, Usandı; Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Pılını Pırtını Toplayıp Gidiyor… mask
Survivor Batuhan’dan Yumruk Yumruğa Kavga! Bıktı, Usandı; Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Pılını Pırtını Toplayıp Gidiyor…
Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!” mask
Survivor Ayşe Zırıl Zırıl Ağladı! Aldığı Haberle Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Hayranları Paramparça Oldu! O Sözler… “Yapma Be Acun!”
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Adem Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı? mask
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Adem Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinde Feride Bu Kez Korseyi Sedat'a Giydirdi! Öyle Bir Fragman Yayınlandı ki, Sedat Hapı Yuttu; Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride Bu Kez Korseyi Sedat'a Giydirdi! Öyle Bir Fragman Yayınlandı ki, Sedat Hapı Yuttu; Ortalık Çok Fena Karıştı!
İbo Show’da Bugün Büyük Olay Var! Bülent Serttaş ve Oryantal Didem Aynı Anda Konuk Olacak! Bülent Serttaş Yine Yüzünü Başka Yere Çevirecek Mi? mask
İbo Show’da Bugün Büyük Olay Var! Bülent Serttaş ve Oryantal Didem Aynı Anda Konuk Olacak! Bülent Serttaş Yine Yüzünü Başka Yere Çevirecek Mi?
Volkswagen ID Buzz aracı Sahalara Dönüş Yapıyor! Yeni Minibüs ID. Buzz Özellikleri ve Fiyatı Dudak Uçuklattı… mask
Volkswagen ID Buzz aracı Sahalara Dönüş Yapıyor! Yeni Minibüs ID. Buzz Özellikleri ve Fiyatı Dudak Uçuklattı…
Sigara Fiyatları Ne Kadar 2022? Sigaraya Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? İşte Zamlı Sigara Fiyatları… mask
Sigara Fiyatları Ne Kadar 2022? Sigaraya Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? İşte Zamlı Sigara Fiyatları…
Ayçiçek Yağı SON Fiyatlar Ne Oldu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları mask
Ayçiçek Yağı SON Fiyatlar Ne Oldu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
13 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status