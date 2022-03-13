Survivor All Star'da Akılalmaz İfşa! Kimin Adadan Gideceği Açıkça İfşalandı! Mert'in Survivor Kariyeri Bitiyor... Elenecek İsim O Oldu!
Survivor All Star büyük bir heyecan, kaos ve gerilimle birlikte devam ediyor. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı All Star'da mücadelelerin yanı sıra yaşanan kavgalar, dönen entrikalar ve çok daha fazlası milyonlar tarafından anbean takip ediliyor. Survivor All Star'da bugün akılalmaz bir ifşa meydana geldi. Aynı Masterchef Türkiye'de olduğu gibi, Survivor'da da elenecek isim içeriden bilgi sızdırdığını iddia eden birisi tarafından söylendi. Söylenenlere göre...
Survivor All Star 2022'de dün (12 Mart 2022) nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da gönüllüler takımı ve ünlüler takımının bu mücadelesi, bugüne kadar yayınlanan tüm Survivor bölümlerinin önünde olan bir mücadeleydi.
Dün oynanan mücadele sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyunununu ve ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu. Murat Ceylan ise dokunulmazlık sembolünü Hikmet'e uzattı. Olaylar böyle yaşanırken, henüz eleme adayı belli olmadan elenecek kişi ifşalandı. Devamında da eleme adayı olması milyonları şoka soktu! Peki, nedyazıyen elenecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.