Survivor All Star'da Akılalmaz İfşa! Kimin Adadan Gideceği Açıkça İfşalandı! Mert'in Survivor Kariyeri Bitiyor... Elenecek İsim O Oldu!

Survivor All Star 2022'de dün (12 Mart 2022) nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da gönüllüler takımı ve ünlüler takımının bu mücadelesi, bugüne kadar yayınlanan tüm Survivor bölümlerinin önünde olan bir mücadeleydi.

Dün oynanan mücadele sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyunununu ve ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu. Murat Ceylan ise dokunulmazlık sembolünü Hikmet'e uzattı. Olaylar böyle yaşanırken, henüz eleme adayı belli olmadan elenecek kişi ifşalandı. Devamında da eleme adayı olması milyonları şoka soktu! Peki, nedyazıyen elenecek?

Detaylar diğer sayfada!