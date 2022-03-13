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13 Mar 2022 - 12:45

Mesut Özil Bugün Forma Giyecek Mi, İlk 11'de Var Mı? İşte İsmail Kartal'ın Mesut Özil kararı...

Alanyaspor son iki lig maçında fire vermedi ve 28 haftalık sürecin sonunda 46 puan ile 5’nci sırada yerini almayı başardı. Bugün oynanacak lig maçında Mesut Özil forma giyebilecek mi, İsmail Kartal ne karar verecek büyük bir heyecanla beklenirken netleşti. İşte, detaylar…