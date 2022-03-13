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13 Mar 2022 - 19:59

Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Bugün Forma Giyecek Mi? Mesut Özil Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Alanyaspor son iki lig maçında fire vermedi ve 28 haftalık sürecin sonunda 46 puan ile 5’nci sırada yerini almayı başardı. Bugün oynanacak lig maçında Mesut Özil forma giyebilecek mi, İsmail Kartal ne karar verecek büyük bir heyecanla beklenirken netleşti. İşte, detaylar…