13 Mar 2022 - 19:59 Güncelleme: 13 Mar 2022 - 20:01
Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Bugün Forma Giyecek Mi? Mesut Özil Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Alanyaspor son iki lig maçında fire vermedi ve 28 haftalık sürecin sonunda 46 puan ile 5’nci sırada yerini almayı başardı. Bugün oynanacak lig maçında Mesut Özil forma giyebilecek mi, İsmail Kartal ne karar verecek büyük bir heyecanla beklenirken netleşti. İşte, detaylar…
Geçtiğimiz hafta meydana gelen Kayseri deplasmanı sırasında meydana gelen sakatlıklardan ötürü Fatih Aksoy ile beraber Daniel Candeias formalarını giyemedi. Yine de hafta arasında takımla beraber çalışmalara devam edildi. Son karar maç saatinde netleşecek.
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13 Mar 2022 - 19:59 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.