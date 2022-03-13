Seda Sayan 7. Kez Evlenecek Mi Merak Edildi! Seda Sayan'dan 25 yaş küçük sevgilisi hakkında itiraf geldi!

Seda Sayan yine yaptı yapacağını ve 7’nci kere evlilik yolu için adımları atmaya başladı. Kendisinden tam 25 yaş küçük sevgilisi ile sahne alan Seda Sayan, Çağlar Ökten arasında yakınlaşmalar olması uzun zamandır gündemde yer alıyordu. Aşk haberlerini sürekli ret eden Seda Sayan; ‘’Aşk yok, sadece iş var.’’ Sözleri ile gündemde yer alıyordu.

Fakat öyle samimi pozlar verdi ki bu sefer görenler asla gözlerine inanamadı. Çağlar Ökten’in Seda Sayan’a evlilik teklifi ettiğine dair gelen haberlerin ardından meydana gelenler şok üstüne şok yaşanmasına neden oluyor. Magazin gündemine derinden sarsıntı yaşayan olayın detayları ortaya çıktı.

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