- 13 Mar 2022 - 11:59 G: 13 Mar 2022 - 13:57

Arka Sokaklar'da Sabır Tüketen Ayrılık! Seyirciler Artık Çıldıracak... Hiç Beklenmeyen Bir Anda Öyle Bir Oluverdiki! Selin Gidiyor...

Kanal D ekranlarının en eski ve en çok izlenen dizilerinden olan Arka Sokaklar; 618. bölümde yaşananlarla birlikte artık seyirciler isyan etme noktasına geldi. Daha önce birçok ayrılığın meydana geldiği Arka Sokaklar'da bu haftaki ayrılık herkesi donduracak! İşte o isim ve tüm detaylar

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Arka Sokaklar, ardı ardına yayınlanan aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekerken en eski dizilerden biri olmasına rağmen ardı ardına reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ediyor etmesine fakat yaşanan son ayrılıklar izleyenleri artık resmen çileden çıkartmış durumda. Son bölümde meydana gelen olaylar ise iyice olayların sinir sınırını aşmasına sebep oldu. Bakın şimdi kim veda ediyor? 

Detaylar diğer sayfada!

13 Mar 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

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