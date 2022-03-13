- 13 Mar 2022 - 13:57 G: 13 Mar 2022 - 14:11

Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son 1 haftadır yaşananlar milyonları şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Ardı ardına darbe yiyen Müge Anlı'ya hayranları sosyal medyadan destek yağmuru oluştururken "meğer yıllarca kuyusunu kazmış" mesajları ardı ardına sıralandı. Peki, Müge Anlı'ya kim nasıl bir darbede bulundu? Neler yaşandı? İşte tüm detaylar...

Yıllardır gündüz kuşağı programlarının yıldızı ve en sevilen ismi olan Müge Anlı; yayında olduğu günden itibaren sürekli ihanetlerle, arkadan vurulmalarla birlikte hayranlarının oldukça destek verdiği bir insan. Bugüne kadar yıkılmayan ve en başarılı gündüz kuşağı programının sahibi olan Müge Anlı; yine bir kardeş darbesiyle karşı karşıya. 

Tüm Detaylar diğer sayfada!

13 Mar 2022 - 13:57 Ankara- Yaşam

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