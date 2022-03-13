Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı!

Yıllardır gündüz kuşağı programlarının yıldızı ve en sevilen ismi olan Müge Anlı; yayında olduğu günden itibaren sürekli ihanetlerle, arkadan vurulmalarla birlikte hayranlarının oldukça destek verdiği bir insan. Bugüne kadar yıkılmayan ve en başarılı gündüz kuşağı programının sahibi olan Müge Anlı; yine bir kardeş darbesiyle karşı karşıya.

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