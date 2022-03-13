Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son 1 haftadır yaşananlar milyonları şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Ardı ardına darbe yiyen Müge Anlı'ya hayranları sosyal medyadan destek yağmuru oluştururken "meğer yıllarca kuyusunu kazmış" mesajları ardı ardına sıralandı. Peki, Müge Anlı'ya kim nasıl bir darbede bulundu? Neler yaşandı? İşte tüm detaylar...
Yıllardır gündüz kuşağı programlarının yıldızı ve en sevilen ismi olan Müge Anlı; yayında olduğu günden itibaren sürekli ihanetlerle, arkadan vurulmalarla birlikte hayranlarının oldukça destek verdiği bir insan. Bugüne kadar yıkılmayan ve en başarılı gündüz kuşağı programının sahibi olan Müge Anlı; yine bir kardeş darbesiyle karşı karşıya.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.