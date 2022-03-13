Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Mar 2022 - 14:32

Survivor Mert Öcal Utanç İçinde! Nagihan Her Şeyi Tek Tek İtiraf Edip, Tek Tek İfşaladı! Büyük Aşk Perdesi Aralandı! Meğer Nagihan Mert'e Sivilde...

Survivor'da yine oyunların önüne geçen, herkesin dikkatini yarışma üzerinde toplayan garip olaylar yaşanıyor. Her zaman olduğu gibi bu kez de başrol oyuncusu olarak Mert Öcal yer alıyor. Survivor Nagihan öyle şeyler açıkladı ki; Mert Öcal resmen utanç yaşadı ve yayında kıpkırmızı oldu.