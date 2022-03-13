13 Mar 2022 - 14:32 Güncelleme: 13 Mar 2022 - 14:40
Survivor Mert Öcal Utanç İçinde! Nagihan Her Şeyi Tek Tek İtiraf Edip, Tek Tek İfşaladı! Büyük Aşk Perdesi Aralandı! Meğer Nagihan Mert'e Sivilde...
Survivor'da yine oyunların önüne geçen, herkesin dikkatini yarışma üzerinde toplayan garip olaylar yaşanıyor. Her zaman olduğu gibi bu kez de başrol oyuncusu olarak Mert Öcal yer alıyor. Survivor Nagihan öyle şeyler açıkladı ki; Mert Öcal resmen utanç yaşadı ve yayında kıpkırmızı oldu.
Survivor Nagihan Karadere; yarışmada bulunduğu esnada sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen ve tüm yarışmacıların adadan göndermek istediği Mert Öcal ile ilgili öyle şeyler itiraf edip, ifşaladı ki; gündeme bomba gibi oturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.