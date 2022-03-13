Kardeşlerim Dizisinin Harika'sı Gözde Türker'le İlgili Ağızları 50 Metre Açık Bırakan Gerçek! Duyan Şoktan Şoka Giriyor! Gözde Türker Kaç Yaşında, Nereli?
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker ile ilgili herkesin ağzını açık bırakacak, görenin "yok artık" dediği bir gerçek ortaya çıktı. Duyanlar inanamazken, meğerse oymuş! Kadrosunda Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hakkında bir gerçek duyan herkesi şoktan şoka soktu.
Anıl Güler ile oldukça mutlu bir evlilik süren ve aşklarıyla herkesi heveslendiren Gözde Türker'le ilgili o gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşıyor. İşte ATV'nin en sevilen dizilerinden birisi olan ve milyonlar tarafından izlenen Kardeşlerim'in yıldız oyuncusu Gözde Türker'le ilgili şaşırılan o gerçek!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.