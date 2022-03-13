- 13 Mar 2022 - 14:40 G: 13 Mar 2022 - 15:03

Kardeşlerim Dizisinin Harika'sı Gözde Türker'le İlgili Ağızları 50 Metre Açık Bırakan Gerçek! Duyan Şoktan Şoka Giriyor, Meğer...

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker ile ilgili herkesin ağzını açık bırakacak, görenin "yok artık" dediği bir gerçek ortaya çıktı. Duyanlar inanamazken, meğerse oymuş! Kadrosunda Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hakkında bir gerçek duyan herkesi şoktan şoka soktu.

Anıl Güler ile oldukça mutlu bir evlilik süren ve aşklarıyla herkesi heveslendiren Gözde Türker'le ilgili o gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşıyor. İşte ATV'nin en sevilen dizilerinden birisi olan ve milyonlar tarafından izlenen Kardeşlerim'in yıldız oyuncusu Gözde Türker'le ilgili şaşırılan o gerçek! 

Detaylar diğer sayfada!

13 Mar 2022 - 14:40 Ankara- Yaşam

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