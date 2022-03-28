Kardeşlerim Dizisinin Harika'sı Gözde Türker'le İlgili Ağızları Açık Bırakan Gerçek! Duyan Şoktan Şoka Giriyor! Gözde Türker Kaç Yaşında, Nereli?

Anıl Güler ile oldukça mutlu bir evlilik süren ve aşklarıyla herkesi heveslendiren Gözde Türker'le ilgili o gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşıyor. İşte ATV'nin en sevilen dizilerinden birisi olan ve milyonlar tarafından izlenen Kardeşlerim'in yıldız oyuncusu Gözde Türker'le ilgili şaşırılan o gerçek!

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