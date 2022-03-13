- 13 Mar 2022 - 15:05 G: 13 Mar 2022 - 15:18

Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?"

ATV ekranlarında Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı olarak kendini gösteren Müge Anlı ile Tatlı Sert; her hafta düzenli bir şekilde birbirinden ilginç ve can alıcı konular ve konuklarla birlikte izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Son olarak ekranda öyle bir hale geldi ki; hayranları dahi Anlı'ya tepki gösterip, böyle bir şeyi neden yaptığını sorguladı.

ATV ekranlarının yıldız ve en çok izlenen programı olarak kendini gösteren ve genel olarak Türkiye genelinde gündüz kuşağı programları arasında lider pozisyonda yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla dikkatleri üzerine toplayan Müge Anlı; tüm ilgileri üzerine toplamış durumda. Son yaşanan olay, Türkiye gündemine bomba gibi oturdu. Peki; neler oluyor?

Detaylar diğer sayfada!

13 Mar 2022 - 15:05 Ankara- Yaşam

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