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13 Mar 2022 - 15:05

Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?"

ATV ekranlarında Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı olarak kendini gösteren Müge Anlı ile Tatlı Sert; her hafta düzenli bir şekilde birbirinden ilginç ve can alıcı konular ve konuklarla birlikte izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Son olarak ekranda öyle bir hale geldi ki; hayranları dahi Anlı'ya tepki gösterip, böyle bir şeyi neden yaptığını sorguladı.