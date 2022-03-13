Sadakatsiz'in Volkan'ı Kan Dondurdu, Milyonların Ağzını Göğe Kadar Açık Bıraktı! Bir Devir Kapanıyor, Ölüyor mu? Neler Oluyor?
7 Ekim 2020 tarihinden itibaren ekranlarda olan ve bugüne kadar ekranların yıldızı olma başarısını sürdüren Sadakatsiz dizisinde köprüler öyle sallanıyor ki; Volkan resmen kan dondurdu. Volkan ve Sadakatsiz devri kapanıyor mu? Açıklamaları milyonlarca izleyenin ağzını açık bırakıp yasa soktu. Peki, Sadakatsiz'de neler oluyor? Dizi bitiyor mu? Volkan diziyi bırakıyor mu?
Sadakatsiz dizisiyle ilgili milyonları şoka sokan ani ve radikal bir karar altına imza atıldı. Sadakatsiz dizisiyle kariyerindeki başarı basamaklarını aniden 3'er, 5'er çıkmayı başaran ve çok büyük bir hayran kitlesine ulaşan Caner Cindoruk; yani Sadakatsiz Volkan dizinin final yapacağına dair işaretlerde bulunarak tarihe yönelik çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.