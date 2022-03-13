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13 Mar 2022 - 15:18

Sadakatsiz'in Volkan'ı Kan Dondurdu, Milyonların Ağzını Göğe Kadar Açık Bıraktı! Bir Devir Kapanıyor, Ölüyor mu? Neler Oluyor?

7 Ekim 2020 tarihinden itibaren ekranlarda olan ve bugüne kadar ekranların yıldızı olma başarısını sürdüren Sadakatsiz dizisinde köprüler öyle sallanıyor ki; Volkan resmen kan dondurdu. Volkan ve Sadakatsiz devri kapanıyor mu? Açıklamaları milyonlarca izleyenin ağzını açık bırakıp yasa soktu. Peki, Sadakatsiz'de neler oluyor? Dizi bitiyor mu? Volkan diziyi bırakıyor mu?