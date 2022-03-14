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14 Mar 2022 - 11:14

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Gözünü Kararttı, Ok Gibi Sözler! Öyle Bir Cevap Verdi ki; Meğer O Tatlılığın Altında Neler Yatıyormuş Neler... "Yok Artık"

Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu resmen çıldırdı. Öyle bir soru geldi ki, verdiği cevapla birlikte ne kadar sinirli olduğunu ve o tatlılığın altında yatan şeyin nasıl bir şeye benzediğini en net şekilde açıklamış oldu.