- 13 Mar 2022 - 16:06 G: 13 Mar 2022 - 16:21

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Çıldırdı! Öyle Bir Cevap Verdi ki; Meğer O Tatlılığın Altında Neler Yatıyormuş Neler... "Yok Artık"

Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu resmen çıldırdı. Öyle bir soru geldi ki, verdiği cevapla birlikte ne kadar sinirli olduğunu ve o tatlılığın altında yatan şeyin nasıl bir şeye benzediğini en net şekilde açıklamış oldu.

Survivor'ın en dikkat çeken sezonlarından olan 2021 sezonu yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu gerek adadaki başarısı, gerekse ada hayatından sonra sosyal medyada gösterdiği başarıyla birlikte Survivor bitse de aylarca gündemin 1 numaralı karakteri olmuştu. Git gide sönen Kalaycıoğlu; tekrardan magazin gündeminde yerini aldı. Peki, neler oldu? Aleyna neye sinirlendi? 

Detaylar diğer sayfada!

13 Mar 2022 - 16:06 Ankara- Gündem

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