Survivor Adem Dillerin Tutulmasına Sebep Oldu! Bu Ne Kadar Para? Acun Resmen Yağdırıyor... Bakın Adem'in Hesabına Acun'dan Haftalık Ne Kadar Geliyormuş?
Survivor All Star 2022'de en çok adı duyulan yarışmacılardan biri kuşkusuz Adem Kılıçcı. Gerek centilmen tavırları, gerekse oyunlardaki başarısı ve efendiliğiyle herkesin sevdiği bir isim haline gelen Adem; hayranlarının resmen dillerinin tutulmasına sebep oldu. "Bu ne kadar Para?" Diye sordurtan Adem'in hesabına Acun Ilıcalı'dan her hafta yatan para herkesi şaşkına çevirdi.
Survivor All Star 2022 diyince en one çıkan yarışmacı olarak adından bahsettiren ve sık sık gündeme gelen Adem Kılıçcı ile ilgili herkesi şaşırtan ve "yok artık" dedirten detaylar öğrenildi. Survivor'dan yarışmacıların haftalık bir gelir ettikleri artık bilinen bir gerçek. Fakat Adem'in geliri, çok daha fazlası. Bakın Adem'in hesabına haftalık Acun Medya'dan ne geliyormuş?
Detaylar ve o para diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.