Survivor Adem Dillerin Tutulmasına Sebep Oldu! Bu Ne Kadar Para? Acun Resmen Yağdırıyor... Bakın Adem'in Hesabına Acun'dan Haftalık Ne Kadar Geliyormuş?

Survivor All Star 2022 diyince en one çıkan yarışmacı olarak adından bahsettiren ve sık sık gündeme gelen Adem Kılıçcı ile ilgili herkesi şaşırtan ve "yok artık" dedirten detaylar öğrenildi. Survivor'dan yarışmacıların haftalık bir gelir ettikleri artık bilinen bir gerçek. Fakat Adem'in geliri, çok daha fazlası. Bakın Adem'in hesabına haftalık Acun Medya'dan ne geliyormuş?

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