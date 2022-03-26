26 Mar 2022 - 00:20
Aşkı Zekice Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Her Adımı Mantıkla Atan O Burçlar…
Bazı burçlar var ki aşkta duygularından daha çok zekasını öne geçirir ve zekasına göre hareket eder. Zekayı öne geçirmek büyük bir marifet isterken o burçlar daha çok mantıklarıyla hareket etmeyi seçiyor. İşte, mantıkları daha önce gelen o burçlar listesi…
İlişkilerinde duygularından daha çok mantıklarını ve zekalarını kullanabilenler her zaman bir adım daha önde gelir. Çünkü aşk insana her şeyi sınırsız bir şekilde yaptırabiliyor. Zekalarını kullanan burçlar belli oldu.
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26 Mar 2022 - 00:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.