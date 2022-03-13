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13 Mar 2022 - 18:55

Aşkta zekasını en fazla kullanan hangisidir? İşte en mantıklı o burçlar…

Bazı burçlar var ki aşkta duygularından daha çok zekasını öne geçirir ve zekasına göre hareket eder. Zekayı öne geçirmek büyük bir marifet isterken o burçlar daha çok mantıklarıyla hareket etmeyi seçiyor. İşte, mantıkları daha önce gelen o burçlar listesi…