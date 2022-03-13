- 13 Mar 2022 - 19:06 G: 13 Mar 2022 - 19:08

Survivor hangi yarışmacı gitti, kim elendi? 13 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı! İşte Survivor ikinci eleme adayı...

Survivor All Star 13 Mart akşamı haftanın elemesi ile ekranlarda yayınlanırken bu akşamki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi, elenen isim kim oldu merak ediliyor. Elenen o ismi görenler şok geçirecek. İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının dünya genelindeki en zorlu yarışması Survivor All Star 13 Mart akşamı önce dokunulmazlık ve ödül oyunu ile sevenlerinin karşısında yerini aldı. Ardından eleme potasına giren son iki isim belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan büyük oylama sonuçlarına göre giden kişi belli olacak diye beklenirken o isim herkese şok üstüne şok yaşattı. Kimse onun eleneceğini tahmin bile etmiyordu. Öyle bir isim elendi ki kimse inanamadı.

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13 Mar 2022 - 19:06 - Survivor 2022

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