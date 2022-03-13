Survivor hangi yarışmacı gitti, kim elendi? 13 Mart Survivor SMS Sıralamasına Göre Kim Gitti! Dokunulmazlığı kim kazandı! İşte Survivor Son eleme adayı...
Survivor All Star 13 Mart akşamı haftanın elemesi ile ekranlarda yayınlanırken bu akşamki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi, elenen isim kim oldu merak ediliyor. Elenen o ismi görenler şok geçirecek. İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının dünya genelindeki en zorlu yarışması Survivor All Star 13 Mart akşamı önce dokunulmazlık ve ödül oyunu ile sevenlerinin karşısında yerini aldı. Ardından eleme potasına giren son iki isim belli oldu.
Geçtiğimiz hafta yapılan büyük oylama sonuçlarına göre giden kişi belli olacak diye beklenirken o isim herkese şok üstüne şok yaşattı. Kimse onun eleneceğini tahmin bile etmiyordu. Öyle bir isim elendi ki kimse inanamadı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
13 Mar 2022 - 23:42 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.