Hande Erçel'in Sevgilisi Söylenen Atasay Kamer Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Hande Erçel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti!
Kerem Bursin’le yolları ayıran Hande Erçel’in yeni sevgilisini gören şok geçirdi. Atasay Kamer ve Hande Erçel arasında olan yaş farkını duyanlar şok üstüne şok geçirdi. Meğerse o kadar yaş farkı varmış ki…
Geçtiğimiz aylarda final yapan Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel, Kerem Bursin ile yolları ayırdıktan kısa süre sonra yeni aşka yelken açtı ve gören herkesi şaşkına çevirdi. İkiliden herkesin evlilik haberi beklediği zamanlarda bir anda gelen ayrılık haberi derin etki yaratmıştı. Bir anda Atasay Kamer ile sevgili olduklarının öğrenilmesi kimdir bu Atasay Kamer diye araştırılmasına neden oldu.
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13 Mar 2022 - 22:48 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.