Hande Erçel'in Sevgilisi Söylenen Atasay Kamer Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Hande Erçel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti!

Geçtiğimiz aylarda final yapan Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel, Kerem Bursin ile yolları ayırdıktan kısa süre sonra yeni aşka yelken açtı ve gören herkesi şaşkına çevirdi. İkiliden herkesin evlilik haberi beklediği zamanlarda bir anda gelen ayrılık haberi derin etki yaratmıştı. Bir anda Atasay Kamer ile sevgili olduklarının öğrenilmesi kimdir bu Atasay Kamer diye araştırılmasına neden oldu.

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