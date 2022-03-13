En Çok Nazar Değdiren Burçlar Hangisidir? İşte Her Şeyde Gözü Kalan O Burçlar…
Bazı insanlar yaratılışları gereği karşısındaki insanların hayatlarında gözleri kalır, nefisleri geçer ve nazar değdirirler. Bazıları bu durumu bile isteye yapsa bile bazıları da elinde olmadan yaparlar. Peki, hangi burcun daha çok nazarı değer, her şeyde gözü kalan burçlar hangileridir?
Her insanın farklı batıl inançları olduğu gibi bazı burçların da değişik düşünce yapıları ve inançları vardır. Bu inanç sistemlerinden bir tanesi de nazar faktörü üzerine toplanır. Nazar bir insanın hayatını alt üst edebileceği gibi, resmen karşıdaki kişinin iki yakasının bir araya gelmesine dahi izin vermez.
Böyle anlarda kişilerin hayatlarında gözü kalan insanlar öne çıkar. Bazı burçlar vardır ki resmen en iyisi kendileri olsa dahi çevresinde tanıdık tanımadık herkesin hayatlarında gözleri kalır. Bu burçlar listesi gören herkesi şaşkına çevirecek.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
13 Mar 2022 - 22:48 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.