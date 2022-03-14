Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Mart 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 15 Mart 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir düzenli olarak gerçekleştirdiği şebeke iyileştirme çalışmalarına yeni haftada da devam eden Başkent EDAŞ, çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine dair gerekli olan bilgilendirmeyi bugün için de Ankaralılara gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, 15 Mart 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Mart 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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