- 14 Mar 2022 - 11:19

Hande Erçel Yine Rekor Kırdı! Önünde Fahriye Evcen’de Demet Özdemir’de Duramıyor! Gölgesi Bile 13 Milyon… “Kerem Neler Kaybettin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine büyük bir rekora koşuyor! Rakipleri olan Fahriye Evcen ve Demet Özdemir’in yanında bile duramadığı görülürken; sosyal medyayı sallayan bir durum yaşandı! Hande Erçel’in sadece gölgesini bile 13 milyon kişinin takip ettiği görülürken; birçok kişi ise yakın zamanda ayrıldığı Kerem Bürsin’e gönderme yaparak; “Kerem neleri kaybettiğine dön bak” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı hayat verdiği Eda karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Hande Erçel, sosyal medyada milyonlarca insanı kendisine takip ettirmişti. Güneşin Kızları dizisiyle milyonların hayatına giren Hande Erçel, her dönemde konuşulduğu gibi güzelliğiyle de konuşulmuştu. Şimdi ise Hande Erçel, ağızları açık bırakan bir olaya imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 11:19 Antalya- Yaşam

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