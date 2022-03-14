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14 Mar 2022 - 11:19

Hande Erçel Yine Rekor Kırdı! Önünde Fahriye Evcen’de Demet Özdemir’de Duramıyor! Gölgesi Bile 13 Milyon… “Kerem Neler Kaybettin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine büyük bir rekora koşuyor! Rakipleri olan Fahriye Evcen ve Demet Özdemir’in yanında bile duramadığı görülürken; sosyal medyayı sallayan bir durum yaşandı! Hande Erçel’in sadece gölgesini bile 13 milyon kişinin takip ettiği görülürken; birçok kişi ise yakın zamanda ayrıldığı Kerem Bürsin’e gönderme yaparak; “Kerem neleri kaybettiğine dön bak” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…