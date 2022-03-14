Ankara Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? İşte Enerjisa Başkent Elektrik Kesintisi Sorgulama Arıza Telefon...

Enerjisa’ya bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, bir süredir Ankara’nın 25 ilçesinde birden düzenli olarak elektrik altyapısı çalışmaları gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği bu çalışmaların ortaya çıkarabileceği elektrik kesintilerine dair başkentlileri düzenli olarak bilgilendirme sağlayan Başkent EDAŞ, Ankara’da elektriklerin ne zaman geri geleceğini de Ankara’da yaşayan vatandaşlara bildiriyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte Ankara elektrik kesintilerine dair tüm detaylar…