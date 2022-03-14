Ankara Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? İşte Enerjisa Başkent Elektrik Kesintisi Sorgulama Arıza Telefon...
Enerjisa’ya bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, bir süredir Ankara’nın 25 ilçesinde birden düzenli olarak elektrik altyapısı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu aşamalarda yaşanan elektrik kesintilerinin ne kadar süreceğini merak ediyor ve Ankara'da son durum hakkında bilgi edinmek istiyorsanız işte detaylar...
Enerjisa’ya bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, bir süredir Ankara’nın 25 ilçesinde birden düzenli olarak elektrik altyapısı çalışmaları gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği bu çalışmaların ortaya çıkarabileceği elektrik kesintilerine dair başkentlileri düzenli olarak bilgilendirme sağlayan Başkent EDAŞ, Ankara’da elektriklerin ne zaman geri geleceğini de Ankara’da yaşayan vatandaşlara bildiriyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte Ankara elektrik kesintilerine dair tüm detaylar…
14 Mar 2022 - 11:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.